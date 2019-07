Karikaturist zeichnet Kurz in Nazi-Uniform

"Die Hetze gegen Sebastian Kurz erreicht durch die Darstellung in Naziuniform eine ganz neue Dimension", schimpft ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer angesichts einer Karikatur des Wiener Cartoonisten Karl Berger.

In seiner jüngsten Karikatur bildete der Künstler Sebastian Kurz in NS-Uniform ab, ihm gegenüber sitzt Oskar Schindler. "Mein lieber Oskar Schindler: Juden retten schön und gut, aber das ist ein Bruch der Gesetze! Wir haben eine klare Gesetzeslage...", sagt Kurz seinem Gesprächspartner. Unter der an den weltberühmten Film angelehnten Szene steht geschrieben: "Falls es bei Sebastian Kurz bei der Wahl nicht klappt, ist er für eine Rolle im Remake von 'Schindlers Liste' im Gespräch."

Berger spielt damit auf den Fall der Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete an. Die Deutsche wurde festgenommen, nachdem sie mit ihrem Schiff, auf dem sich 53 Flüchtlinge aus Libyen befanden, ohne Genehmigung am Hafen der Insel Lampedusa angelegt hatte, um die Menschen an Bord zu retten.

Als NS-Verharmlosung interpretiert

Kurz äußert sich immer wieder äußerst kritisch über das Vorgehen von NGOs auf dem Mittelmeer. Sie würden seiner Ansicht nach Gesetze brechen, statt Menschen zu retten. Nur, wenn hart gegen illegale Schlepperbanden vorgegangen wird, könne dem Menschensterben am Mittelmeer langfristig ein Ende gesetzt werden.

Berger teilt diese Ansicht offenbar nicht und stellte seine Kritik bildlich dar. Die Karikatur teilte der Wiener auf seiner Facebook-Seite, wo er dafür viel Zuspruch in Form von Likes erntete. Aber nicht nur: Einige User sind der Ansicht, dass der Künstler damit einen Schritt zu weit gegangen ist und die NS-Zeit in jener Darstellung verharmlos.

"Es würde mir nie einfallen, die NS-Ideologie oder ihre Verbrechen zu relativieren. Wer das in der Zeichnung sieht, versteht sie einfach nicht", rechtfertigte Berger sein Werk gegenüber dem "Kurier".

Klare Distanzierung nötig

Die Volkspartei ortet in der Zeichnung von Berger einen Angriff der SPÖ. Denn viele von Bergers Werken werden auf der von der SPÖ-betriebenen Plattform kontrast.at ausgespielt. Deshalb fordert Nehammer eine Distanzierung.

"Die SPÖ ist gefordert, sich von der Zeichnung und vom Karikaturisten zu distanzieren und alle wirtschaftlichen Verbindungen zwischen dem SPÖ-Parlamentsklub und ihm zu beenden. Wo bösartig diffamiert und verleumdet wird, muss man klar eine Grenze ziehen", so Nehammer in einer Aussendung am Samstag.

Unterstützerfest für Sebastian Kurz in Korneuburg

(ek)