Kritik an PKK-Plakat bei rotem Mai-Aufmarsch

Wie in vergangenen Jahren waren auch am heurigen Mai-Aufmarsch der SPÖ zum Wiener Rathausplatz Mitglieder der kurdischen Gemeinschaft vertreten. Dass laut einem Medienbericht eine Gruppe von Demonstranten auf einem Plakat mit dem (verbotenen) Logo der Kurdischen Arbeiterpartei PKK die Entkriminalisierung dieser Organisation forderte, sorgt jetzt für Kritik seitens der Regierungsparteien.

FPÖ-Vizekanzler Hein-Christian Strache zeigte sich "schockiert" und forderte "eine sofortige Distanzierung und Konsequenzen von SPÖ-Chefin Rendi-Wagner." In Anspielung auf die von der Opposition geforderte Distanzierung der FPÖ von den rechtsextremen Identitären hieß es in einer FP-Presseaussendung weiter: "So wie die SPÖ bei Grenzüberschreitungen von anderen Parteien zu Recht Konsequenzen fordert und diese auch selbstverständlich erfolgen, ist jetzt die SPÖ nach diesem roten Skandal am Zug, ebenfalls umgehend zu handeln."

Auch für VP-Kanzleramtsminister Gernot Blümel ist der Aufmarsch von PKK-Sympathisanten "inakzeptabel und erfordert eine klare und sehr deutliche Distanzierung von Seiten des Veranstalters".

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) äußerte sich auf Twitter:

Unklar war vorerst, ob die betreffende Protestgruppe offizieller Teil der SP-Veranstaltung war – und aus welchem Grund die begleitenden Polizisten nicht wegen eines Verstoßes gegen das Symbolegesetz eingeschritten sind.

Einstufung als Terrororganisation

Die PKK wird von der EU als Terrororganisation eingestuft. Sie ist in Österreich seit 1994 als kriminelle Organisation eingeordnet. Der Verfassungsschutz schätzte das Potenzial für eine terroristische Gefährdung Österreichs durch die Gruppe, deren Aktivisten hierzulande vor allem Spenden sammeln und auf die Kurdenproblematik aufmerksam machen, 2012 als "tendenziell niedrig" ein, "wenngleich eine gewisse Bereitschaft auch zur Begehung von Straftaten – wie etwa Brandanschläge

gegen türkische Einrichtungen – bestehen dürfte".

