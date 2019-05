Kunasek warnt vor "totalem Krieg" gegen ÖVP

Der Rauswurf von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) durch Bundeskanzler Sebastian Kurz, wurde nach dem Rücktritt von Bundesparteiobmann und Vizekanzler Heinz-Christian Strache zum Knackpunkt für die türkis-blaue Koalition. Das Resultat, alle freiheitlichen Minister verlassen geschlossen die Regierung.

Unter ihnen auch Verteidigungsminister Mario Kunasek. Doch anstatt im Nationalrat die Oppositionsbank zu drücken, kehrt er der gebürtige Grazer der Bundeshauptstadt gänzlich den Rücken. Er will wieder "landespolitisch in Erscheinung treten und wirken".

"Angesichts der aktuellen Lage kannst du ja sowieso keine Zukunftsprojekte mehr starten. Jetzt noch drei Monate Minister zu spielen, das wäre Sesselkleberei", erklärt der scheidende Minister gegenüber der "Kleinen Zeitung" warum der geschlossene Rücktritt der Freiheitlichen wichtiger war, als die weitere Regierungsarbeit für Österreich.

"Zu viel Porzellan zerschlagen"

Kickl sei eine "tragende Säule" gewesen, der sich in "nichts zuschulde kommen lassen" habe. "Daher war es im Sinne der Geschlossenheit erforderlich, dass wir uns hinter ihn stellen", so Kunasek.

"In den letzten Stunden und Tagen wurde einfach zu viel Porzellan zerschlagen", das ehemals gute Arbeitsverhältnis sei schwer beschädigt, erklärt der Steirer im Interview und mutmaßt: "In der ÖVP hat sich offenbar eine Kraft durchgesetzt, die uns nicht will."

Unterstützt FPÖ Misstrauensantrag?

Wird die FPÖ nun auch den Bundeskanzler stürzen? Die SPÖ hat bereits angekündigt, einen Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz einbringen zu wollen. Ohne die Freiheitlichen hätte die ÖVP nicht genug Stimmen, um diesen abzuwehren.

Zum Thema: So stehen Kurz’ Chancen beim Misstrauensantrag

Im Interview mit der "Kleinen Zeitung" gibt Kunasek zu, darüber "noch nicht nachgedacht" zu haben, mahnt aber: "Wenn es im Nationalrat zum freien Spiel der Kräfte kommt, dann wird es vermutlich so manche Dynamik geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen können". Und: "Es sollte jetzt nicht der totale Krieg ausbrechen. Das ist nicht notwendig."

(rcp)