Kurz wirbt bei EU-Gipfel in Rumänien für Reform

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat bereits seinen Willen bekundet, den EU-Reformvertrag von Lissabon neu auszuverhandeln. Gegebenenfalls müsse dann – je nachdem wie umfangreich die Änderungen ausfallen – auch erneut über den Vertrag abgestimmt werden, heißt es aus dem Kanzleramt zur APA.

Seinen Reformvorschlag will der Kanzler heute, Donnerstag, am EU-Gipfel in Rumänien seinen EU-Amtskollegen vorstellen. Dazu ist Kurz optimistisch. "Es gibt viele, vor allem die jüngeren Regierungschefs, die wissen, dass wir die EU verändern müssen, wenn wir sie bewahren wollen", sagte der Kanzler im Interview mit Ö1. Um welche Regierungschefs es sich handle, sagte er jedoch nicht.

So sagte das Kanzleramt, dass man für die Einberufung eines Europäischen Konvents zur Vertragsreform eintrete, also das "ordentliche Verfahren" anstelle des im Lissabon-Vertrag ebenfalls möglichen vereinfachten Verfahrens, bei dem die Staats- und Regierungschefs in begrenztem Maße Änderungen beschließen können.

Parallel zum EU-Konvent solle "wie im Regierungsprogramm ausgeführt" auch ein Österreich-Konvent einberufen werden, so das Kanzleramt. "Dieser Konvent sollte möglichst inklusiv gestaltet sein und aus maßgeblichen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft bestehen."



(hos)