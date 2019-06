Lasar kehrt FPÖ wegen Martin Graf den Rücken

Paukenschlag in der FPÖ Wien: Das blaue Urgestein David Lasar kehrt der Partei den Rücken. Er Er stehe "der FPÖ ab sofort nicht mehr als Symbol zur Verfügung", wie er der "Krone" am Montag verriet.

Der Grund: Martin Graf kandidiert auf der Wiener FPÖ-Landesliste auf Platz 6. Für Lasar "ein Angebot an die Rechtsextremen, von denen man immer vorgab, sich trennen zu wollen", wie er sagte.

Bisher hatte er die FPÖ immer verteidigt

Lasar war in der Vergangenheit öfters kritisiert worden, weil er als Mitglied der Israelitischen Kultusgemeinde in der FPÖ aktiv war. Er selbst hatte die Freiheitlichen gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus-Vorwürfe stets verteidigt. Doch nun wurde es ihm offenbar zuviel.

Skandal um antisemitisches Lied

Als Beispiele für den Rechtsextremismus von Martin Graf nannte Lasar im "Krone"-Gespräch unter anderem Grafs Mitgliedschaft bei der rechtsextremen Burschenschaft Olympia. Auch der Eklat um den deutschen Liedermacher Michael Müller, der auf der Olympia-Bude zu Gast war, nannte Lasar.

In Müllers Repertoire findet sich ein Lied mit den Textzeilen: "Mit 6 Millionen Juden da fängt der Spaß erst an, bis 6 Millionen Juden da bleibt der Ofen an". Die Grünen hatten den Vorfall 2008 thematisiert, als die FPÖ Martin Graf zum Dritten Nationalratspräsidenten machte.



