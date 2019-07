Liste JETZT zerfällt – fünf Abgänge an einem Tag

Die Liste JETZT schwindet. Gleich vier der sieben Abgeordnete haben am Dienstag angekündigt, am Ende dieser Legislaturperiode aus der Politik auszuscheiden und nicht mehr für die Wahl im Herbst kandidieren zu wollen.

Umfrage Sollen die Grünen und Peter Pilz zusammen antreten? Ja! Die "Trennung" war von Anfang an eine schlechte Idee.

Man muss erst einmal sehen, wie das genau funktionieren würde.

Nein, das halte ich für eine schlechte Idee.

Alfred Noll, Bruno Rossmann, Wolfgang Zinggl und Stephanie Cox beenden damit ihre politische Karriere.

Zadic zu den Grünen

Als wäre das noch nicht genug, verabschiedet sich eine weitere Abgeordnete in Richtung politischer Konkurrenz. Alma Zadic wird im Herbst für die Grünen kandidieren, wie sie auf Facebook bekanntgab.

"Ich will meinen Beitrag dafür leisten, dass die Grünen wieder eine starke Kraft im Parlament werden, für diese gemeinsame Vision", schreibt sie. Auf welchen Listenplatz sie sich bewerben will, ist noch nicht klar.

Der Zerfall der Partei JETZT scheint damit nahe, werden doch insgesamt fünf der sieben derzeitigen Abgeordneten im Herbst nicht mehr verfügbar sein.

War so ausgemacht

Am Vormittag haben zunächst drei Nationalratsabgeordneten gmeinsam bekanntgegeben, in Zukunft NICHT mehr zu kandidieren.

Alfred Noll, Bruno Rossmann und Wofgang Zinggl beenden ihre politische Tätigkeit im Nationalrat, hieß es, so wie das schon immer ausgemacht war.

"Wir sind von Anfang an nur für diese Legislaturperiode angetreten, haben das klubintern auch immer wieder betont und mit dem vorzeitigen Ende der Legislaturperiode endet auch unsere Tätigkeit", sagten die Drei.

Cox und ihre Wurzeln

Am Nachmittag gab dann am Nachmittag auch - unabhängig von ihren drei Kollegen - ihren Rückzug bekannt.

Cox (30) will wieder zu ihren Wurzeln zurückkehren, "in die Welt des Unternehmertums". Sie war vor ihrer Zeit als Parlamentariern in der internationalen Startup-Szene. Mit dem Ausscheiden ihrer Kollegen Noll, Zinggl und Rossmann habe Cox' Entscheidung nichts zu tun: "Ich habe viele Gespräche mit Familie, FreundInnen und Vertrauten geführt, aber die Entscheidung habe ich letztendlich für mich alleine gefällt."

Damit hat sich die Liste JETZT innerhalb eines Tages von sieben auf zwei Abgeordnete reduziert. Weiter politisch für die Partei tätig sein wollen nach derzeitigem Stand nur noch Peter Pilz und Daniela Holzinger-Vogtenhuber.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(csc)