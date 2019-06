Minister zu Blessur: "Keine studentischer Sportunfall"

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) kippte in einem Urteil am Dienstag die deutschen Pläne für eine Pkw-Maut, die indirekt nur ausländische Staatsbürger betrifft. Der Verkehrsminister der Übergangsregierung Bierlein, Andreas Reichhardt, zeigte sich in einer Pressekonferenz zufrieden mit dem Urteil.

Seine Erklärung begann der Neo-Minister allerdings etwas ungewöhnlich. Zunächst stellte Reichhardt den versammelten Journalisten den "Ministeriumshund" vor, der kurz ins Bild spazierte.

Anspielung auf Mensur

Gleich darauf witzelte er über eine sichtbare Wunde an seiner Braue: "Bevor irgendwelche Gerüchte über meine Blessur am Kopf auftauchen: Es handelt sich nicht um einen studentischen Sportunfall. Ich hab einfach eine Auseinandersetzung mit einer Bettfeder zu Hause verloren, die ist mir am Kopf geschnalzt."

Andreas Reichhardt ist Mitglied der schlagenden Burschenschaft "Akademischen Grenzlandsmannschaft Cimbria". Er trägt auch eine sichtbare Mensur-Narbe im Gesicht.

In seiner Jugend nahm Reichhardt gemeinsam mit Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache an Wehrsportübungen teil. Deshalb gab es vor seiner Ernennung zum Übergangs-Verkehrsminister Kritik.



