Mitterlehner-Buch bereits komplett ausverkauft

In seinem Buch "Haltung" blickt der ehemalige ÖVP-Parteichef Reinhold Mitterlehner auf seine Amtszeit und deren Ende zurück. An seinem Nachfolger und nunmehrigem Bundeskanzler Sebastian Kurz lässt er dabei zum Teil kein gutes Haar.

Zahlreiche ÖVP-Granden kritisierten Mitterlehners Abrechnung in Buch-Form seitdem. Die Polarisierung schadet den Verkaufszahlen nicht – im Gegenteil. Die erstauflage von "Haltung" mit 10.000 Exemplaren ist laut einem Bericht der "Tiroler Tageszeitung" so gut wie ausverkauft.

In der - stündlich aktualisierten - Amazon-Bestsellerliste schaffte es "Haltung: Flagge zeigen in Leben und Politik" Donnerstag schon bis auf Platz 8. Der Verlag hat bereits den Auftrag für die zweite Auflage erteilt, so dass in den nächsten Tagen die Buchhandlungen wieder beliefert werden können.

(hos)