Roter Gewerkschafter schreibt neuen Wut-Brief

Er hat es schon wieder getan: Nach seinem Brief an Kanzler und Vizekanzler, in dem er die SP massiv kritisiert hatte, flatterte jetzt auch Wiens Bürgermeister Ludwig Post von SP-Gewerkschafter Josef Hübner ins Rathaus:

Er sei "schwer enttäuscht" von diesem – unter anderem deshalb, weil die Wiener SP Änderungen bei der Mindestsicherung "blockiere": "Dass viele Genossen und das Volk eine Adaptierung wünschen, weißt du." Es gebe aber viele in der Partei, "die mit der sozialromantischen Schlaraffenlandpolitik nicht einverstanden sind“.

Weiters meint er, dass in Wiener Betrieben wie im Spitalswesen oder bei der Berufsfeuerwehr trotz EU-Rüge 12-Stunden-Arbeit geleistet werde.

Gezeichnet ist der Brief mit "Euer lieber Genosse".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(uha)