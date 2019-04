Neos: Direktoren sollen Lehrer kündigen dürfen

Nach den Mobbingvorwürfen gegen eine Lehrerin in Wien fordern die Wiener Neos nun in einer Aussendung ein neues Lehrer-Dienstrecht. Künftig sollen Direktorinnen und Direktoren selbst entscheiden, welche Lehrkräfte an ihrer Schule beschäftigt sind.

Erste Vorwürfe gegen die betreffende Pädagogin seien bereits 2013 erhoben worden. Dass erst jetzt aufgrund des verstärkten medialen Drucks gehandelt wurde, bezeichnet der Klubchef der Wiener Neos, Christoph Wiederkehr, als "inakzeptabel". Von dieser Änderung würden neben den Jugendlichen auch die übrigen Lehrpersonen profitieren, so Wiederkehr.

Eine solche Entlassung dürfe nur aus "wirklich triftigen Kündigungsgründen" erfolgen, fügt Wiederkehr hinzu.

Zentrale Mobbingstelle gefordert

Um den betroffenen Schülerinnen und Schülern eine unbürokratische Hilfe zu ermöglichen, fordern die Neos Wien ebenfalls eine zentrale Anlaufstelle für von Mobbing betroffenene Schülerinnen und Schüler. Klassenvorstände hätten nicht die Zeit sich dieser Probleme anzunehmen, so Wiener Bildungssprecherin der Neos, Bettina Emmerling.

