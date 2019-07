Neos: Entscheidung über "Wildcard" am Mittwoch

Gehen die Neos mit einem oder sogar mehreren prominenten Quereinsteigern in die Wahl? Die Vorentscheidung dafür fällt bei einer Sitzung des erweiterten Vorstands am Mittwochnachmittag.

Immer wieder kolportiert wurde zuletzt, dass "Kurier"-Herausgeber Helmut Brandstätter für die Pinken antritt. Bestätigung dafür gab es bisher nicht. Wenn sich die Neos tatsächlich einen Promi angeln konnten, wird dieser voraussichtlich am Donnerstag präsentiert werden. Am Abend ist Parteichefin Meinl-Reisinger Gast in der ZiB 2.

Das letzte Wort bei den Neos hat aber die Mitgliederversammlung. Die steht am Samstag in Salzburg auf dem Programm. Einer wird dort fehlen: Parteigründer Matthias Strolz, mittlerweile einfaches Neos-Mitglied. Er wolle sich in seinem ersten Jahr als Nicht-mehr-Parteichef "bewusst heraushalten".



(red)