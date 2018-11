Neue Volksbegehren für und gegen das Rauchen

Ungefähr 15 Prozent aller Wahlberechtigten haben das "don't smoke"-Volksbegehren unterschrieben. Da stellt sich die Organisation IGE (Initiative Gemeinsam Entscheiden) die Frage, was denn die anderen 85 Prozent eigentlich wollen.

Ja oder Nein?

Laut einer OGM-Umfrage aus dem Oktober will eine klare Mehrheit von 60 Prozent eine Volksabstimmung. IGE will aber nicht auf die Regierung warten, sondern geht nun einen kleinen Umweg. Und zwar startet man zeitgleich zwei Volksbegehren. Eines für und eines gegen das Rauchen in der Gastronomie.

Zum Ablauf:

Die Abstimmung läuft im ersten Schritt so lange, bis ein Volksbegehren über 100.000 Unterschriften hat. Dann werden beide (Ja/Nein) gleichzeitig eingeleitet und in sämtlichen Ämtern ausgehängt. Als "Finale" der Abstimmung läuft schließlich 8 Tage die "Eintragungswoche". Das Ergebnis kommt ins Parlament.





(slo)