Nur 59 Psychologen an 500 "Problemschulen"

Rund 500 Schulen hat das Bildungsministerium als jene "mit großen Herausforderungen" identifiziert. Grundlage dafür: die Leistungen der Schüler bei den Bildungsstandard-Tests. Die meisten Problemschulen liegen in Niederösterreich (111), gefolgt von der Steiermark (109), Kärnten (61) und Wien (52) sowie Oberösterreich (47), zeigt eine Neos-Anfrage.

Diese Schulen sollen bis 2021 an einem speziellen Förderprogramm teilnehmen, bei dem auch "multiprofessionelle Teams" zum Einsatz kommen. Allerdings sind in diesen Teams nur 59 Schulpsychologen eingesetzt, in einigen davon gar keine. "Das ist zu wenig und für die Psychologen nicht zu schaffen", so Neos-Bildungssprecher Douglas Hoyos. Ein Dorn im Auge ist ihm auch das Budget für das Programm: "Gerade einmal 180.000 Euro – praktisch nichts."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)