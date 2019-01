ÖVP hat Kandidatenliste für EU-Wahl beschlossen

Der ÖVP-Bundesparteivorstand hat am Montag die Kandidatenliste für die EU-Wahl am 26. Mai beschlossen. Laut Tiroler Landeshauptmann sei die Entscheidung einstimmig ausgefallen, niemand habe sich der Stimme enthalten.

Unter den zehn Kandidaten finden sich fünf Frauen. Auf Platz 1 steht sich Othmar Karas, gefolgt von Staatssekretärin Karoline Edtstadler. Die oberösterreichische Kandidatin Angelika Winzig soll sich laut Parteikreisen auf Platz 3 der Liste befinden, die steirische Kandidatin Simone Schmiedtbauer auf Platz 4.

Zuvor sickerte schon durch, dass auch der ehemalige ORF-Moderator Wolfram Pirchner für den Seniorenbund kandidieren wird. Ebenfalls ins Rennen gehen der bisherige EU-Abgeordnete Lukas Mandl und der Vorarlberger Christian Zoll für die JPV.

Sebastian Kurz kündigte am Wochenende an, dass die ÖVP ihre Mandate bei der EU-Wahl nach einem internen Vorzugsstimmensystem vergeben wird. Wähler sollen selbst entscheiden, wer sie im EU-Parlament vertreten soll. Die Verteilung der Sitze in Brüssel bleibt demnach trotz jener Reihung offen.

Offiziell präsentieren will die Volkspartei die Kandidatenliste bei einer Pressekonferenz um 14 Uhr. "Heute.at" überträgt die PK live.

Die Spitzenkandidaten der Parteien bei der EU-Wahl. (Grafik: APA)

