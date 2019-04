Osterruhe für (fast) die ganze Staatsspitze

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat als einzigen offiziellen Termin die Eröffnung des Erlebniswegs "klimawandeln" in Altenberg an der Rax am Donnerstag vor sich.

Werbung für Österreich

Kanzler Sebastian Kurz (VP) bleibt nach Polit-Terminen

in Tirol ein paar Tage zum Snowboarden dort.

Im Einsatz: Finanzminister Hartwig Löger und Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck. Sie bewerben in New York den Standort Österreich.

Umweltministerin Elisabeth Köstinger stellt morgen den Verhaltenskodex für die Alm vor. Sehr ruhig angehen lässt es in diesen Tagen die FP-Regierungsmannschaft.

