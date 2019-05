Pilz will wieder mit den Grünen

Es ist gar nicht allzu lange her, da war noch von "Spalt-Pilz" die Rede. Der langjährige Grünen-Abgeordnete Peter Pilz versetzte seiner Partei mit der Gründung einer eigenen Liste den Todesstoß und die Grünen flogen bei der letzten Nationalratswahl aus dem Parlament.

Umfrage Sollen die Grünen und Peter Pilz zusammen antreten? Ja! Die "Trennung" war von Anfang an eine schlechte Idee.

Man muss erst einmal sehen, wie das genau funktionieren würde.

Nein, das halte ich für eine schlechte Idee.

Durch den Erfolg der totgesagten Partei bei den EU-Wahlen hat sich dieses Blatt aber nun offenbar gewendet.

Peter Pilz will mit seiner Ex-Partei Gespräche führen, sogar eine gemeinsame Kandidatur der Grünen und der Liste JETZT kann er sich vorstellen. Solche Töne schlug Pilz am Sonntag im Gespräch mit der APA an.

Mandat plötzlich unwichtig?

Im Rückblick auf den Auslöser der "grünen Krise" mutet aber vor allem folgender Zusatz von Pilz komisch an: Ein etwaiger sicherer Listenplatz für ihn sei ihm "völlig wurscht". Man werde nicht gleich über Listenplätze reden, meinte er.

Und das, obwohl Pilz Ende 2017 prompt aus den Grünen ausgetreten war, weil er die interne Wahl um Listenplatz 4 verlor.

Auch Parteikollegen dafür

Pilz' Parteikollege Wolfgang Zinggl wünschte sich am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus" ebenfalls eine Zusammenarbeit mit den Grünen. Von den Grünen selbst gibt es dazu noch keine Stellungnahme.

Lesen Sie LIVE: Stürzt heute Kanzler Kurz über Misstrauensantrag? Die aktuelle Polit-Lage in Österreich im LIVE-TICKER >>

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(csc)