Rot und Blau wollen Wahl-Termin am 29. September

Darüber haben Thomas Drozda und Herbert Kickl bei der letzten Nationalratswahl also gesprochen! SPÖ und FPÖ haben sich dem Vernehmen nach auf einen Wunsch-Wahltermin geeinigt. Und es ist nicht der, den die ÖVP und der Bundespräsident haben wollten.

Umfrage Welcher Wahltermin wäre Ihnen am Liebsten? 15. September

22. September

29. September

Noch früher

Noch später

Mir egal

29. September hat Mehrheit

Wie am Freitag bekannt wurde, haben sich Rot und Blau auf den 29. September als Wahltermin für die vorgezogene Nationalratswahl festgelegt. "Ich präferiere den 29. September. Die FPÖ auch", sagt SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda.

Und er erklärt warum: Ein Wahlkampf im August sei der Bevölkerung nicht zumutbar, weil noch viele auf Urlaub seien. "Es wird vier Wochen Intensivwahlkampf im September geben", so Drozda.

Gerangel um Wahltermin

Für die fünf Sonntage im September gab es jeweils verschiedene Argumente. Der 1. und der 8. September waren selbst bei jenen, die früh wählen wollten, eher out. Diese Termine liegen noch in den Sommerferien.

Die ÖVP plädierte also für den 15. September. Am 22. September findet außerdem die Landtagswahl in Vorarlberg statt.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(csc)