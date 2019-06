Rührende Szene bei Angelobung

Gewisse Routine kann man dem Bundespräsidenten nicht absprechen: Immerhin waren es die Angelobungen 19 bis 30 in knapp drei Wochen. Also lobte er erneut die Verfassung, dankte den neuen Ministern dafür, "dass Sie sich in dieser nicht einfachen Situation zur Verfügung stellen. Sie zeigen staatspolitische Verantwortung." Er ist überzeugt, dass die neue Regierung stabil sein und Österreich "sympathisch vertreten" werde.

"Bring your family"

Sympathisch war jedenfalls das Motto "Bring your family". Einer war dabei besonders stolz: Wolfgang Schallenberg. Der Vater des neuen Außenministers Alexander Schallenberg kam am Stock und durfte als einziges der Familienmitglieder während der Zeremonie sitzen. Zufall: Der langjährige Spitzendiplomat, Botschafter und Generalsekretär im Außenministerium wurde ausgerechnet am Montag 90 Jahre alt. Als Geschenk gab's einen Sohn als Minister.

Dem und dessen Regierungskollegen richtete Van der Bellen noch aus, dass man in der Politik oft nicht wisse, "was morgen kommt". Deshalb brauche es Zuversicht: "Das typisch Österreichische: Des mach' ma schon. Des krieg' ma schon hin." Das scheinen sich auch die Parteien zu denken. Von ihnen kamen Vorschusslorbeeren für die neue Regierung. Einzig an Neo-Verkehrsminister Reichhardt gab es zarte Kritik.

Die Übergangsregierung von Brigitte Bierlein

