09. April 2019 18:21

KZ-Überlebende fordern "Taten" von Kurz

Das Mauthausen Komitee wendet sich in offenen Brief an Sebastian Kurz. Er müsse dafür sorgen, dass sich die FPÖ klarer von den Identitären distanziert.