SPÖ: Pflegegeld jährlich erhöhen

Türkis-Blau plant eine Erhöhung des Pflegegeldes. Die SPÖ stellt Forderungen: Sie will das Pflegegeld in allen sieben Pflegestufen einmal im Jahr an die Inflation anpassen. Diese Valorisierung soll gesetzlich verankert werden. Zum letzten Mal wurde das Pflegegeld 2016 angepasst – unter SPÖ-Sozialminister Alois Stöger. Seither verliert es jedes Jahr an Wert.

"Es braucht eine jährliche Valorisierung des Pflegegeldes in allen Pflegestufen. Die 450.000 Betroffenen und ihre Angehörigen müssen sich darauf verlassen können, nicht im Stich gelassen zu werden", sagt SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.

Geht man von einer Inflationsrate von 2 % (zuletzt 2018) aus, hieße das: In Pflegestufe 1 würden heuer statt 157,3 € (netto, im Monat) 163,7 € gezahlt. Bis 2022 würde der Betrag auf 170,3 € steigen: Das sind 155,6 € im Jahr mehr als aktuell. In Stufe 4 wären es heuer 691,2 € statt 677,6 €. 2022 hätte man im Jahr 670,3 € mehr. In Stufe 7 würden 1.722,7 € statt 1.688,9 € gezahlt. 2022 wäre das ein Jahresplus von 1.670,6 €. Laut SPÖ kostet die Anhebung pro Prozentpunkt 45 Mio. €.

