SPÖ klagt FPÖ-Deimek wegen Terroristen-Sager

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda fordert nach dem "Terroristenorganisations-Sager" den Rücktritt des FPÖ-Nationalratsabgeordneten Gerhard Deimek.

In einer Sitzung am Donnerstag hatte Deimek die SPÖ wörtlich als "Terroristenorganisation" bezeichnet. "Diese unfassbare Verbalentgleisung wird ein gerichtliches Nachspiel haben", so Drozda in einer Aussendung am Freitag.

"Mit einer Entschuldigung nicht getan"

Für ihn steht fest: "Bei einer derart beispiellosen verbalen Entgleisung ist es mit einer Entschuldigung nicht getan. Hier gibt es nur eine einzige Konsequenz und das ist der sofortige Rücktritt Deimeks."

Er machte weiters klar, dass "aus den Reihen der FPÖ immer öfter wüste Beschimpfungen, Beleidigungen und Untergriffe kommen, die das Ansehen der Politik schwer beschädigen."

"Es ist eine Schande, wie sich die Regierungspartei FPÖ aufführt. FPÖ-Chef und Vizekanzler Strache muss hier endlich für Konsequenzen sorgen", sagte er gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.

