SPÖ-Passwörter für Social-Media geleakt

Thomas Drozda bestätigte am Freitag in einer Presseaussendung einen Bericht der "Kronen Zeitung", wonach ein Arbeitspapier seiner Partei mit Zugangsdaten und Telefonnummern, "das für die Arbeit im Social Media-Bereich erstellt wurde", an die Öffentlichkeit gelang ist. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer wies darauf hin, dass die Zugangsdaten für diverse Accounts laufend aktualisiert würden und aktuell bereits geändert worden seien. "Natürlich sollte ein solches Dokument nicht bei Dritten landen", kommentierte er das Datenleck. Man gehe der Sache nach.

Laut "Krone.at" handelt es sich bei dem Dokument um eine 3-seitige Zusammenstellung von öffentlichen Telefonnummern, aber auch persönlichen Handynummern des SPÖ-Teams und "alle Zugangsdaten mitsamt Passwörtern für die Konten der Kommunikationskanäle der Roten". Darunter befinde sich der Twitter-Zugang der Bundespartei und von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, sowie die Passwörter für SPÖ-Konten auf Instagram, YouTube und WhatsApp.

Das Papier habe vor etwa einer Woche ein Mitarbeiter der SPÖ an parteifremde Personen weitergeleitet. Über Umwege habe es die Krone erreicht.

(cty)