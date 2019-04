SPÖ eröffnet am Samstag EU-Wahlkampf

Am Freitag werden die ersten SPÖ-Wahlplakate zum EU-Wahlkampf veröffentlicht, am Samstag veröffentlicht die SPÖ beim offiziellen Wahlauftakt in der Ankerhalle in Favoriten auch ihr erstes Wahlkampf-Video. In diesem ist Spitzenkandidat Andreas Schieder beim Spaziergang durch Wien zu sehen.

Im Video stellt sich Schieder die Frage, ob Europa sein Versprechen hält, oder zerfällt. Diese müsse man beantworten - vor allem mit Blick auf Rechtsextremisten, Großkonzerne und Spekulanten.

"Menschen statt Konzerne"

"Bauen wir ein Europa, in dem jeder seinen gerechten Beitrag leistet - nicht nur der Würschtlstand. Sondern auch Google und Amazon und wie sie alle heißen", sagt Schieder im Video. Man wolle ein "Europa der Menschen statt der Konzerne" bauen.

"Sozialfighter"

Indessen bestätigte Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, dass Bernhard Achitz als neuer Volksanwalt agieren soll - er ist somit nach Geschäftsführer Thomas Drozda ihre zweite Personalentscheidung.

Achitz soll mit klarem Fokus auf den Kernthemen Soziales, Gesundheit und Pflege als "Sozialfighter" handeln.

