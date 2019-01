SP-Gewerkschafter lobt Regierung

"Österreich darf nicht das Sozialamt der EU werden": Mit einer überraschenden Aussage lässt Josef Hübner, SP-Gewerkschafter im Verkehrsressort und Vorsitzender der Bundesvertretung Post- und Fernmeldehoheitsverwaltung, aufhorchen: In einem Brief an Kanzler Kurz und Vize Strache mit dem Betreff "Kürzung der Mindestsicherung" schreibt er, dass er die Regierungspläne unterstütze.

Lob gibt es für Innenminister Kickl: "Der passt, glauben Sie mir." ÖGB, AK und Kirche dagegen bezeichnet er als "Gutmenschen-Organisationen". Fazit: "Machen Sie weiter so, sehr geehrter Herr Bundeskanzler und Vizekanzler."

Aus der roten Gewerkschaft austreten will er trotzdem nicht, sagt er zu "Heute": "Es geht nicht um die Partei, sondern um die Personen, die dort sitzen."

