So lacht das Netz über "Aktenvernichter ÖVP"

"Super schnelle Festplattenschredderung und ziemlich günstig aber leider ist das Personal sehr unfreundlich", schreibt ein User in einer Google-Rezension der ÖVP-Zentrale in der Lichtenfelsgasse 7 in Wien. Natürlich in Anspielung auf die Schredder-Affäre.

Umfrage Was sagen Sie zur Schredderaffäre? Sehr dubios. Das muss aufgeklärt werden.

Viel Lärm um nichts.

Ich weiß es nicht.

Zur Erinnerung: Vor der Abwahl von Sebastian Kurz als Bundeskanzler hatte einer seiner Mitarbeiter fünf Festplatten aus dem Kanzleramt bei einer privaten Firma vernichten lassen – unter falschem Namen ("Walter Maisinger") und ohne zu bezahlen.

Am Dienstag wurde die Bezeichnung der ÖVP-Zentrale in Google Maps von einem Spaßvogel kurzzeitig von "politische Partei" in "Aktenvernichtungsdienst" geändert. Die spöttischen "Rezensionen" ließen nicht lange auf sich warten. Eine Auswahl siehst du oben in der Bildstrecke.

(red)