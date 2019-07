Nichtraucherschutz 03. Juli 2019 13:41; Akt: 03.07.2019 14:27 Print

Shisha-Verbot: "Das ist ein Harakiri-Gesetz"

Ab dem 1. November herrscht in Österreich ein allgemeines Rauchverbot in der Gastronomie – auch in Shisha-Lokalen. "Heute.at" hat sich umgehört.