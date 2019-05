Verdacht 21. Mai 2019 05:31; Akt: 21.05.2019 06:32 Print

Spenden über Vereine an die Parteien?

Eher gemein als nützig? Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache erzählte der angeblichen Oligarchin in Ibiza, dass es einen gemeinnützigen Verein gebe, über den – am Rechnungshof vorbei – Spenden an die FPÖ überwiesen werden könnten.