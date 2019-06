Strache: 50 € hätten ihm Ibiza-Gate erspart

Das Ding ist so groß wie eine Zigarettenschachtel und passt problemlos in jede Hosentasche. Etwa auch in jene von Heinz-Christian Straches Casual Outfit am Tag, als das Ibiza-Video aufgenommen wurde.

Johann Slauf und sein "Spy-Alarm-Sensor" (Bild: Denise Auer) Johann Slauf und sein "Spy-Alarm-Sensor" (Bild: Denise Auer)

Der "Spy Alarm Sensor" spürt jede noch so gut versteckte Kamera auf. Und das geht so: Man schaltet den Infrarotlicht-Sensor ein und visiert über einen Sucher verdächtige Stellen an. Die Linse einer Kamera reflektiert das Licht und wird sichtbar. Die ursprünglich militärische Entwicklung "entdeckt" sogar Kameras, die in einem Kugelschreiber versteckt sind.

Vertrieben wird der Ibiza-Scanner unter www.s3alarm.at in Ottakring. Er kostet wohlfeile 49,90 Euro – und war auch schon vor dem Ibiza-Gate im Juli 2017 erhältlich.

