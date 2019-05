Genug Vorzugsstimmen: EU-Mandat für Strache fix

Der zurückgetretene Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache, der eigentlich nur pro forma auf dem letzten, 42. Platz, der FPÖ-Liste an der Wahl teilgenommen hatte, könnte nun einen Posten in Brüssel & Straßburg bekommen.

Denn nach Informationen von ORF-Journalist Martin Thür soll Strache bisher 37.448 Vorzugsstimmen, aus sieben Bundesländern, bekommen haben. Damit hätte er die 5-Prozent-Hürde eindeutig geknackt. Rund 33.000 Vorzugsstimmen braucht ein Kandidat auf den hinteren Listenplätzen in Österreich, um per Direktmandat fix in das EU-Parlament einziehen zu können.

Strache muss Mandat erst annehmen

In Folge der Ibiza-Affäre hatten unter anderem die Identitäre Bewegung Österreichs dafür geworben, Strache doch per Vorzugsstimme den Wechsel ins EU-Parlament zu ermöglichen.

Ob Strache, der erst am 18. Mai von allen politischen Ämtern zurückgetreten war, das Mandat auch annimmt, ist derzeit aber noch unklar.

