Wie Österreichs "Öbama" den 75. Geburtstag feiert

Bundespräsident Alexander Van der Bellen beging am Freitag seinen 75. Geburtstag. Große Feierlichkeiten waren nicht geplant, im Vorfeld fand aber bereits am Samstag im kleinen Kreis von Freunden und Wegbegleitern eine Wienerwald-Wanderung mit anschließendem Umtrunk statt.

Van der Bellen, der seit zwei Jahren im Präsidenten-Amt ist – und das Amt noch weitere vier Jahre inne hat – wurde am 26. Jänner 2017 als neuer Bundespräsident angelobt, nachdem er sich gegen Norbert Hofer am 4. Dezember 2016 in der Wiederholung der aufgehobenen Stichwahl mit 53,8 Prozent der Stimmen durchsetzen konnte.

Prägende Geschichte

Die Vorfahren des neuen Bundespräsidenten hatten Wurzeln in den Niederlanden, Russland und Estland. Van der Bellens Eltern flohen in der NS-Zeit über Deutschland nach Österreich, wo "Sascha" 1944 geboren wurde. Vor der Roten Armee floh die Familie ins Tiroler Kaunertal. Nach der Matura studierte Van der Bellen Volkswirtschaft an der Uni Innsbruck.

Dort und an der Uni Wien unterrichtete der Professor später. In den 1970er- und 1980er-Jahren war Van der Bellen SPÖ-Mitglied. Peter Pilz holte ihn zu den Grünen, für die er ab 1994 im Nationalrat saß – ab 1997 als Bundessprecher, ab 1999 auch als Klubobmann. Beide Funktionen hatte er bis zur Wahl 2008 inne.

Am Höhepunkt angelangt

2010 kandidierte Van der Bellen für den Wiener Gemeinderat, fuhr ein fulminantes Vorzugsstimmenergebnis ein. Trotzdem nahm er das Mandat nicht an, blieb bis 2012 im Nationalrat und wurde Uni-Beauftragter in Wien. 2012 ging er doch noch in den Gemeinderat, blieb bis 2015. Mit 72 Jahren stand Alexander Van der Bellen als "Öbama" – so sein Spitzname im Wahlkampf – kurz vor dem Höhepunkt seiner langen politischen Karriere, die schließlich mit dem Amt des Bundespräsidenten gekörnt wurde.

Van der Bellen ist seit Dezember 2015 mit seiner zweiten Frau Doris Schmidauer (55) verheiratet. Sie arbeitete bis 2018 als Geschäftsführerin im Parlamentsklub der Grünen und seither als selbstständige Unternehmensberaterin. Mit seiner ersten Frau Brigitte hat der bekennende Raucher ("Ernte 23") zwei Söhne.

