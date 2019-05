Wo die meisten Migranten in Österreich herkommen

Österreich ist bei den Deutschen offenbar sehr beliebt. Sie bilden nämlich mit 186.841 die mit Abstand größte Gruppe unter den Migranten in Österreich. Dahinter folgen laut Österreichischem Integrationsfonds die Serben mit rund 120.000 sowie die Türken mit rund 117.000 Einwanderern.

Insgesamt leben rund 900.000 Deutsche im EU-Ausland, wie das Statistische Bundesamt Deutschlands anlässlich des "Europatages" am 9. Mai mitteilte. Mehr als ein Fünftel davon zieht es demnach nach Österreich, was uns zum beliebtesten EU-Zielland deutscher Auswanderer macht.

Die Zahl der in Österreich lebenden Deutschen steigt seit Jahren. Gegenüber 2017 ist sie um 5.000 Personen nach oben geschnellt, was ein Plus von etwa drei Prozent bedeutet. Die zweitmeisten Deutschen leben übrigens in Großbritannien – nämlich rund 156.000 Personen.



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(hos)