"Akrapovic"-Auspuff-Diebe gehen in Penzing um

Wie "Heute" berichtete, haben es unbekannte Diebe derzeit auf hochwertige Akrapovic-Auspuffe abgesehen. Jetzt wurden uns neue Fälle gemeldet.

Vespas und KTM-Motorräder besonders "begehrt"

Wieberichtete, treiben derzeit professionelle Auspuff-Diebe in Wien ihr Unwesen (siehe HIER ). Sie hinterlassen keine Kratzer, sind schnell und wurden bisher nicht geschnappt. Besonders beliebt sind Vespas und KTM-Motorräder.Die Wiener Polizei bestätigt auf-Anfrage, dass es seit Sommerbeginn wieder vermehrt zu derartigen Vorfällen gekommen ist. Genaue Zahlen werden keine genannt, jedoch seien es statistisch weniger als noch im Vorjahr. Das Landeskriminalamt ermittelt.Mehrere-Leser haben sich in den letzten Tagen bei uns gemeldet und wollen die Community warnen."Heute"-Lesereporter Christian G. hat sich via Mail an uns gewandt. Seiner Vespa GTS 300 Super Sport wurde kürzlich in Wien-Penzing der Auspuff abmontiert. Kostenpunkt: ca. 500 Euro."Heute"-Lesereporter Nik K. hat es am Wochenende in Wien-Brigittenau erwischt. Der Auspuff auch seiner Vespa GTS 300 Super Sport wurde unweit der Adolf Schmidl-Gasse gestohlen - "komplett inklusive Krümmer, Schrauben, Schelle ... wurde sehr ordentlich gemacht!"Auch einer KTM-Maschine in K's Nachbarschaft wurde, der Auspuff abmontiert.Drei (uns bekannte) Fälle innerhalb von wenigen Tagen: Geht die Auspuff-Diebes-Sommertour wieder los?(jd)