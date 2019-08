Über eine Million Euro für Kapitänin Rackete

Die deutschen Fernsehstars Klaas Heufer-Umlauf und Jan Böhmermann haben über eine Million Euro für Seenotretter gesammelt.

Nach dem Wirbel um die deutsche Kapitänin Carola Rackete , die vor einigen Wochen ihr Schiff "Sea-Watch 3" mit 40 Flüchtlingen an Bord trotz eines Verbots in den Hafen von Lampedusa gesteuert hatte, hatten die deutschen Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf und Jan Böhmermann eine Spendenaktion ins Leben gerufen.Mit den Spenden sollen allfällige Anwaltskosten der Kapitänin ebenso gezahlt werden wie finanzielle Unterstützung für Seenotrettungs-Organisationen gegeben werden. Am Donnerstag vermeldet schließlich Böhmermann: Es sind insgesamt innerhalb von 30 Tagen 1.014.524,11 Euro zusammengekommen. "Vielen, vielen, vielen Dank allen 36.265 Spenderinnen und Spendern!", so Böhmermann.Die Spenden werden auf einem Treuhandkonto an die fünf Organisationen Seawatch, Seebrücke, Sea Eye, Civil Fleet e.V. und Solidarity at Sea übergeben, die gemeinsam über den Verwendungszweck entscheiden sollen. "Wo finanzielle Hilfe in der Seenotrettung am nötigsten ist, wissen die Profis schließlich am besten", so Böhmermann.Und: "Sobald die Rechnungen über die Rechtskosten für Carola Rackete vorliegen, kann der entsprechende Betrag an ihre Rechtsvertreter überwiesen werden und das verbleibende Restgeld geht ebenfalls an das Treuhandkonto." Böhmermann: "Menschenleben retten ist kein Verbrechen. Das war so, das ist so und das wird auch immer so bleiben." (rfi)