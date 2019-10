"BestOff": Linzer Kunst-Studis zeigen ihre Werke

Die besten 52 Arbeiten von Kunst Uni-Studenten bzw. Absolventen der Linzer Kunst-Uni gibt es ab heute in Linz zu sehen. Und das wartet auf Besucher.

Aus 153 Arbeiten von Studenten bzw. Absolventen der Kunstuni Linz – darunter Filme, Installationen, Malerei und Grafik, Objekte, Skulpturen und Architekturmodelle – wurden 52 von einer hochkarätigen Jury ausgewählt.Zu sehen gibt's die Werke bis 22. Oktober 2019 in den Räumlichkeiten der Kunstuni am Hauptplatz 6 und 8, im splace am Hauptplatz sowie im Ars Electronica Center (AEC).Zudem wird die Ausstellung um die "Critical Lounge" ergänzt. Rund um ein Sofa sitzend kann hier über Kunst reflektiert oder diskutiert werden. So etwa über Arbeiten von Studierenden, deren Werke nicht ausgestellt wurden. Die "Critical Lounge" findet dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags jeweils um 16 Uhr im splace am Hauptplatz statt.Einen Überblick über alle Aussteller gibt's auf bestoff.ufg.at.