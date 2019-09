„Blue Danube Airport" heißt jetzt „Linz Airport"

Neuer Name, neues Logo: Der Linzer Flughafen in Hörsching (Bez. Linz-Land) heißt ab sofort nicht mehr „Blue Danube Aiport", sondern ganz schlicht: „Linz Airport".

Neues Logo und neuer Name

Ebenso schlicht und einfach wurde auch das neue Logo gehalten.Beides präsentierte Norbert Draskovits, Geschäftsführer der Flughafen Linz GmbH, gestern der Öffentlichkeit.Der Flughafen stellt sich generell neu auf: Momentan läuft eine Serviceoffensive, die Infrastruktur wird modernisiert, der Gastronomie-Anbieter wurde gewechselt (wir berichteten).So sei es nur logisch gewesen, dass man auch Logo und Name ändert, so Draskovits. „Mit unserer neuen Strategie wollen wir erreichen, dass unsere Passagiere Zeit sparen. Die Abläufe am Flughafen sollen für den Passagier schnell, einfach und komfortabel sein. Der neue Markenauftritt spiegelt diese Zielsetzung wider", so Draskovits.Auch Landesrat Achleitner (ÖVP) und Bürgermeister Luger (SPÖ) begrüßen den neuen Auftritt.