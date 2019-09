'Daytrader' nach Millionen-Coup auf der A12 gefasst

Dem Landeskriminalamt Wien ist ein dicker Fisch ins Netz gegangen: Mit Gewinnversprechen zockte ein 38-Jähriger vor allem in Wien Millionen ab.

Was ist "Daytrading"?



Daytrading, übersetzt "Tageshandel", bezeichnet das kurzfristige Handeln an einer Börse. Dabei werden die Schwankungsbreiten von Börsenkursen ausgenutzt und Geschäfte innerhalb eines Börsentages eröffnet und wieder geschlossen.



Die Spekulationsgeschäfte werden im Gegensatz zum "Intraday-Handel" professioneller Banker und Investoren meist von privaten "Daytradern" über das Internet durchgeführt.

Die Einsatzgruppe zur Bekämpfung von Straßenkriminalität (EGS) hat in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Tirol einen Tatverdächtigen wegen Anlagenbetrugs ausforschen und festnehmen können. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei liegt die Schadenssumme im niedrigen Millionen-Bereich.Der 38-jährige Österreicher steht im Verdacht, seit Anfang 2014 mehrere Personen um hohe Geldbeträge betrogen zu haben. Derzeit sind der Polizei 14 Opfer bekannt. Laut Aussagen der Opfer hat der Tatverdächtige ein Vertrauensverhältnis zu ihnen ausgenutzt und vorgegeben, als sogenannter "Daytrader" ihr Geld gewinnbringend anzulegen. Eine anschließende Auszahlung habe jedoch nicht stattgefunden.Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme des 38-Jährigen an. Der Beschuldigte konnte vorerst an keiner der ihm zugeordneten Adressen angetroffen werden. Auf Grund von gezielten Fahndungsmaßnahmen konnte er schließlich von der EGS Tirol auf der Inntalautobahn im Gemeindegebiet Kramsach festgenommen werden.Dies gelang auf Grund der intensiven Zusammenarbeit zwischen der EGS Wien und der EGS Tirol. Der Tatverdächtige steht außerdem im Verdacht, mehrere Diebstähle und Einbrüche in Umkleidekabinen auf Sportplätzen in Tirol begangen zu haben.