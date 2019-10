"Du Bit**": Robert De Niro zieht über Assistentin her

Oscar-Preisträger Robert De Niro wird von seiner Assistentin zurück-verklagt. Es geht um einen Telefon-Mitschnitt, "Friends"-Folgen und Rückenkratzen.

Robinson musste De Niro den Rücken kratzen

"Du verzogenes Gör'"

Es klingt wie eine Szene aus Robert De Niros Mafia-Epos "Der Pate": "How dare you f*****g disrespect me. You spoilt f*****g brat" ("Wie kannst du es nur wagen, mir keinen verdammten Respekt entgegen zu bringen, du verwöhnte Schei**göre"). Dabei handelt es sich um den Mitschnitt eines Anrufs zwischen dem 76-jährigen Oscar-Preisträger und seiner ehemaligen Assistentin Graham Chase Robinson.Doch von Anfang an: Wie "Heute.at" berichtete , wurde Robinson 2008 als Assistentin De Niros angeheuert und schließlich zum "Vice President Of Production And Finance" befördert. Trotz des stolzen Jahresgehalts von 270.000 Euro soll Fleiß und Tatendrang offenbar nicht gerade Robinsons Stärke gewesen sein. Im Jänner soll sie sich am Arbeitsplatz 55 Episoden "Friends" innerhalb von vier Tagen angesehen haben. Auch "Arrested Development" und "Schitt's Creek" streamte sie. Darüber hinaus soll Robinson Millionen von De Niros Vielfliegermeilen für persönliche Ausflüge verwendet und die Firmenkreditkarte mit exorbitanten Restaurant- und Hotelkosten belastet haben. De Niros Anwälte verlangen knapp 5,5 Millionen Euro von Chase Robinson.Robinson bezeichnet die Vorwürfe als "lächerlich" - und geht in die Gegenoffensive. Sie verklagt den 76-Jährigen aufgrund "ungewollten körperlichen Kontakts" und Geschlechterdiskriminierung. De Niro habe in einer "feindseligen, ausfallenden und übergriffigen Art und Weise" mit ihr gesprochen und sie als "bit**" ("Schlampe") oder "brat" ("Göre") bezeichnet. Sie beschwert sich auch über "sexuell-aufgeladene Kommentare" des Hollywood-Superstar und die "stereotypisch weiblichen Pflichten", die sie als seine Assistentin übernehmen musste. So musste sie ihm den Rücken kratzen, seine Krawatten binden oder ihn aufwecken. "Robert De Niro ist ein Mann vom alten Schlage. Er kommt nicht klar damit, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind", so Robinsons Anwälte.Das "Prunkstück" von Robinsons Anklage ist der Mitschnitt eines Anrufs, auf dem De Niro zu hören ist. Er nennt seine Assistentin ein "verzogenens Gör`" und droht ihr, sie sei "fu**** history" ("verdammt nochmal Geschichte"). Robinsons Anwalt: "De Niro war außer sich, weil er fürchtete, Robinson würde ihn aufgrund seines Verhaltens vor Gericht zerren. Also rächte er sich und klagte zuerst"Robert De Niro ist gerade für seine Filme "The Irishman" und "The Joker" ( Trailer siehe HIER ) auf Promotion-Tour. Wie bei so vielen Hollywood-Dramen darf man auch hier auf eine Fortsetzung gespannt sein.