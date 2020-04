3 Tote Kottingbrunn war laut Anklage Ehrenmord

Die Anklage gegen Samet A. ist fertig: Der Austro-Türke soll in Kottingbrunn Frau und zwei Kinder getötet, dann im Ehebett zugedeckt haben. Gegenüber der Polizei sprach er von einem Ehrenmord.

Eine schwierige Verteidigung erwartet Anwalt Wolfgang Blaschitz: Denn die Anklageschrift gegen Samet A. zeigt schonungslos die Kaltblütigkeit seiner Tat auf - aus gekränktem Stolz mussten seine Frau, Tochter (2) und Söhnchen (11 Monate) sterben.Seit 2014 war Samet A. mit seiner Frau verheiratet, die Ehe wird vom Killer selbst als konfliktfreudig beschrieben. Das Paar hatte unterschiedliche Auffassungen bei der Erziehung, immer wieder soll die Scheidung - tendenziell von ihr ausgehend - im Raum gestanden sein. Alleine am Tag vor der Tat Ende Oktober in Kottingbrunn (Baden) soll der 31-Jährige seine Frau acht Mal angerufen haben.Am Morgen des Tattages () soll sich Samet A. den Kopf zerbrochen haben, wie er die Beziehung retten könnte. Mit einem Schneidbrett, Apfel und Küchenmesser ging er laut Anklage ins Schlafzimmer der Gattin (). Doch es kam erneut zum Streit, das Opfer soll wieder mit Trennung gedroht haben.Und so beschloss der Beschuldigte laut Anklage aus Angst seine Familie zu verlieren, nicht mehr geliebt zu werden sowie aufgrund der patriarchalischen Struktur, wie es aus dem Herkunftsland seiner Vorfahren bekannt ist und auch in den Denkstrukturen des Angeklagten tief verwurzelt ist, seine Familie zu töten: Die 29-Jährige bekam zwei Stiche in den zentralen Brustbereich sowie zwei Stiche in den Bauch - sie starb am Herz- und Leberstich. Der zweijährigen Tuana rammte Samet A. die Klinge zweimal in die Brust - die Kleine erstickte an ihrem eigenen Blut. Dem elf Monate alten Selman soll Samet A. Nase und Mund minutenlang zugehalten haben, der Kleine wurde noch ins SMZ-Ost gebracht, starb aber im Spital.Dann verständigte Samet A. laut Anklage mit dem Smartphone die Polizei, gestand emotionslos den Mord an Frau und Kindern und bezeichnete die Taten als "Ehrenmord". Die drei Leichen wurden im Ehebett des Schlafzimmers zugedeckt vorgefunden.Laut Anklage gestand der Angeklagte die Tat bei der Polizei und vor der Haftrichterin emotionslos, war sogar umfassend geständig, erst bei der zweiten Befundung durch einen Sachverständigen will er Stimmen gehört haben. Diese Verantwortung wertet die Staatsanwaltschaft als Schutzbehauptung, der Gutachter hielt Samet A. für einen gefährlichen Simulanten ( "Heute" berichtete ).Der Gutachter empfiehlt daher auch eine Einweisung in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher. Ein Prozesstermin steht noch aus, es gilt die Unschuldsvermutung. Übrigens: Auch in der Haftanstalt soll Samet A. gewalttätig gewesen sein, einem Häftling die Nase gebrochen haben.