Feministen rufen in Wien zur Revolution auf

Eine Revolution hat schon so manches Land aus dem Elend geführt. Nun scheint die Organisation "Dem Volke dienen" ein Zeichen setzten zu wollen, wie ein Plakat, das in Wien aufgehängt wurde, zeigt.In der Wiener Alser Straße entdeckte ""-Leserreporter Ercan am Donnerstag um 6.35 Uhr ein Plakat mit der Aufschrift: "Entfesselt die Kraft der Frauen für die Revolution!" Darüber ist Hedy Urach abgebildet, die als Widerstandskämpferin gegen den Ständestaat und den Nationalsozialismus agierte, bevor sie vom NS-Regime zum Tode verurteilt und enthauptet wurde.Das Plakat wurde wahrscheinlich im Zuge des internationalen Frauentags am Sonntag aufgehängt.