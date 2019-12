"Fußball-Opa" knackt Rekord von Real-Legende

55 Jahre lang war der legendäre Alfredo di Stefano der älteste Hattrickschütze der spanischen Liga. Doch dann kamen Joaquin und drei Tore in 18 Minuten...

37 Jahre und 255 Tage war die Real-Legende Alfredo di Stefano bereits alt, als er für die "Königlichen" in der spanischen Liga noch mit einem Hattrick glänzte. Stolze 55 Jahre hatte der Rekord Bestand, doch jetzt verewigte sich Betis Sevillas Flügelstürmer Joaquin mit einem Hattrick in 18 Minuten gegen Athletic Bilbao (Endstand 3:2) in den Geschichtsbüchern des spanischen Fußballs.Der 51-fache Ex-Nationalspieler der "Furia Roja" ist mit 38 Jahren und 140 Tagen nun der älteste Hattrickschütze Spaniens. Kurios: In seiner 20 Jahre andauernden Profikarriere erzielte er zuvor kein einziges Mal drei Tore in einem Spiel. "Das macht mich stolz und glücklich", jubelte der Edeltechniker und scherzte: "Jetzt werde ich für Real Madrid noch teurer, klar."In knapp sechs Jahren könnte Joaquins Rekord aber wieder Geschichte sein. Dann wäre ein gewisser Lionel Messi 38 Jahre alt – und dass dieser seinen Gegnern auch mal gerne drei Tore in einer Partie einschenkt, ist bekannt. Erst am Wochenende bejubelte der Argentinier seinen 35. Hattrick in "La Liga" und überflügelte damit Cristiano Ronaldo, der es für Real "nur" auf 34 Dreierpacks brachte.