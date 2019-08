"Gelb-Rot hat uns Boden unter Füßen weggerissen"

Valerien Ismael (LASK) Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com

Der LASK ist knapp mit einem 1:2 in Brügge am Einzug in die Champions League gescheitert. Trainer Valerien Ismael war trotzdem stolz auf seine Kicker und wusste, warum es am Ende doch nicht geklappt hat.