"Gemma noch Lugner, Herr Baumeister?"

Richard Lugner ist stinksauer. Wegen der Corona-Sperren ab Montag um 15 Uhr verliert der Baumeister gut ein Drittel seiner Kunden.

"Ich hab eh schon viel weniger Kunden als normal. Und jetzt auch noch das!" im "Heute"-Interview schäumt der Baumeister wie selten. Denn die Sperren von Lokalen und Gaststätten ab Montag jeweils um 15 Uhr treffen Lugner wie ein tonnenschwerer Block aus Mörtel.Der Rappel des Baumeister scheint grenzenlos: "Ich versteh' ja noch die ganzen Sachen, die verkündet worden sind. Aber meine City unter Coronaverdacht zu stellen, is schlicht a Wahnsinn!"Der sonst um keinen Schmäh verlegene Baumeister will über das Wochenende grübeln, ob er sein Kino trotzdem offen hält und den Billa im Obergeschoss auch. Aber: "Über den Billa kann ich eh nicht bestimmen." Über sein Kino schon. Auch die Apotheke muss offen halten.Nach ersten Rechnungen des gefinkelten Citybetreibers dürfte ihn die Sperre zumindest ein Drittel der Kunden kosten. Und damit rund XXXXxxxxxx pro Tag. Die Sperre hat natürlich auch einen zusätzlichen Effekt: "Di Leit wern si überlegen, ob's da no zu mir kommen."Um den finanziellen Shutdown des beliebten Einkaufszentrum am Wiener Gürtel zu verhindern, überlegt Lugner die Einführungen von Extra-Rabatten in manchen Geschäften des großen Hauses: "Ich muss den Kunden ja irgendein Zucker bieten…"