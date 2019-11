"Heute" in Vegas: So geht Eishockey in der Wüste

Ein Retorten-Klub begeistert die Fans! Für heimische "Ultras" klingt das unerhört, in den USA ist das Realität. Wie funktioniert ein Eishockey-Klub in der Wüste? "Heute" macht den Blick hinter die Kulissen.

Senkrechtstarter in der NHL

Capitals und Golden Knights

Anfang November, 25 Grad und Sonnenschein. Das gibt es in der Alpenrepublik nicht, aber in Las Vegas. Ebenso wie Eishockey auf höchstem Niveau. Eine eigenwillige Kombination, die in der Glücksspiel-Stadt aber gut funktioniert, wie die Vegas Golden Knights zeigen. "Heute" reiste in die Wüste von Nevada, um beim Partnerklub der spusu Vienna Capitals einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Was ist einzigartig? Was ist für heimische Klubs interessant? Wie leben Profi-Sportler in Las Vegas? Diesen Fragen soll in den kommenden Tagen auf den Grund gegangen werden.Was gleich zu Beginn auffällt: Der kometenhafte Aufstieg des jüngsten Teams der NHL. Die 31. Mannschaft der Eishockey-Eliteliga wurde am 22. Juni 2016 gegründet und zog gleich in der ersten Saison überraschend in das Endspiel um den Stanley Cup ein. Erst in der Finalserie mussten sich die goldenen Cracks den Washington Capitals mit 1:4 im "Best of Seven" geschlagen geben.Was sind die Gründe für den schnellen Erfolg? Einfach formuliert konnten sich die Golden Knights ihre Truppe aus einer großen Auswahl guter Spieler zusammenstellen. Chefcoach Gerard Gallant formte eine schlagkräftige Truppe mit hohem Tempo und aggressivem Spielstil, wobei das Kollektiv mehr zählte als einzelne Star-Spieler. Auf den sensationellen Finaleinzug in der Debütsaison folgte 2018/19 das Aus im Conference-Viertelfinale. Das bremst die Begeisterung für Eishockey in Las Vegas aber nicht, was auch am spektakulären Rahmenprogramm in der topmodernen T-Mobile-Arena direkt am weltbekannten "Strip" liegt.Da wird es für die spusu Vienna Capitals interessant. Manager Franz Kalla knüpfte die Kontakte in die NHL. Das Ziel: beide Teams sollen voneinander lernen. "Vorrangiges Ziel ist der Austausch von Know-How", erklärte Kalla "Heute". Wobei es weniger um einen möglichen Spieler-Austausch geht als um eine Weiterentwicklung in der Organisation.Ein Eishockey-Klub auf Top-Niveau in der NHL – keine Kleinigkeit, sondern hochkomplex. Wie das funktioniert und was dahinter steckt wird "Heute" in den kommenden Tagen erfahren. Auf geht's zur Eiszeit in der Wüste!