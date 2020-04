Ein Leser entdeckte einen Pkw mit einem Zettel auf der Heckscheibe. Die Botschaft darauf lässt aber nicht erkennen, was der Lenker des Pkws mitteilen möchte.

Am Samstagabend gegen 20.30 Uhr entdeckte ein ""-Leserreporter einen blauen VW-Polo in der Andreas-Hofer-Straße in Wien-Floridsdorf, auf dem ein Zettel auf die Heckscheibe geklebt wurde. "Ich habe meinen Führerschein gekauft", steht auf dem Papier und wird noch mit einem Zwinker-Smiley begleitet.Ob der Fahrer damit meint, dass man ihm seine vielleicht nicht so gute Fahrweise verzeihen sollte, oder ob es sich nur um einen Witz handelt, ist nicht bekannt. Womöglich war auch einfach ein gequälter Parkplatzsuchender verärgert darüber, dass das Auto zwei Parkplätze verstellt und hinterließ die Botschaft.