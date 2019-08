Ältere verzichten eher für das Klima auf Konsum

Die "Fridays for Future"-Bewegung zeigt, dass Jugendliche sich immer stärker für den Klimaschutz einsetzten. Eine Umfrage hat nun gefragt, wie sie das im Alltag umsetzen würden.

Keine Frage: Die Jugend-Initiative "Fridays for Future" hat Bewegung in die Klima-Debatte gebracht. Aber obwohl die Erderwärmung 74 % der 14- bis 24-Jährigen (alle Altersgruppen: 60 %) "große Angst" macht, tut sich auch der Nachwuchs schwer mit Abstrichen.Laut Integral-Umfrage ist die Verzichtsbereitschaft der Kids teils sogar geringer als im Bevölkerungsdurchschnitt. Ausnahmen: Mobilität und Fleisch. So würden 34 % der Jugendlichen für das Klima auf ein eigenes Auto verzichten und 13 % kein Fleisch essen. Auf Fast-Food, Lieferessen und Coffee-to-go würden in allen Altersgruppen 39 % verzichten, Jugendliche nur zu 23 %.Dem Klima zuliebe würden knapp 45 % der Jugendlichen, genau wie alle anderen Altersgruppen, auf Öffis oder das Rad umsteigen bzw. kurze Strecken zu Fuß gehen. (red)