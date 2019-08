"Maulkorb" für Real-Stars bei Testmatch in Salzburg

Fußball-Fest in Salzburg! Die "Bullen" testen am Mittwoch vor 30.188 Fans gegen Real Madrid. Von den Spaniern wird jedoch nicht viel zu hören sein.

Kurzbesuch von Real

Die Fußball-Welt schaut am Mittwoch nach Salzburg. Nicht weniger als 90 TV-Stationen (darunter ServusTV und Sky) übertragen ab 19 Uhr den Test-Kracher gegen Real Madrid. Auch in Japan und den USA wird die Partie übertragen."Natürlich ist dieses Match eine absolut geile Sache. Es geht für uns gegen absolute Weltklassespieler, gegen die wir auch bestehen möchten", sagt Abwehrspieler Jerome Onguene. Unter anderen bekommen es die "Bullen" mit Luka Modric, Karim Benzema, Edin Hazard, Toni Kroos und Sergio Ramos zu tun.Real stattet Österreich allerdings nur einen Blitz-Besuch ab. Der Mannschafts-Flieger landet am Vormittag in Salzburg, danach bereiten sich die Superstars in einem außerhalb der City gelegenen Hotel auf den Test-Kracher vor.Und auch nach dem Spiel ist Eile geboten, denn die von Zinedine Zidane trainierten "Königlichen" düsen noch am selben Tag wieder ab. Aus diesem Grund wird es auch keine Pressekonferenz geben. Sogar die Mixed-Zone im Stadion, wo Spieler gewöhnlich kurze Statements abgeben, bleibt voraussichtlich leer.Salzburg-Coach Jesse Marsch macht sich darüber keine Gedanken. Der Amerikaner freut sich auf das Kräftemessen. "Die Begeisterung hier ist derzeit allgemein sehr groß, das spüre ich nicht nur in der Kabine. Dieses Spiel ist für unsere Jungs wieder ein tolles Erlebnis und hilft, Erfahrung zu sammeln. Wir haben einen großen und guten Kader, deshalb sollen erneut möglichst viele Spieler zum Einsatz kommen."(red)