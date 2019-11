"Neymar scheißt auf den Verein und auf die Fans"

Superstar Neymar steht bei Paris St.-Germain nach dem 2:2-Remis in der Champions League gegen Real Madrid schwer in der Kritik.

Der Brasilianer war nach überstandener Verletzungspause im Santiago Bernabeu in der zweiten Hälfte ins Spiel gekommen. Mit dem Offensivspieler gelang dem französischen Meister die Aufholjagd. Von 0:2 auf 2:2. Ohne dass der teuerste Fußballer aller Zeiten dabei seine Beine maßgeblich im Spiel hatte.Das kritisierte nun auch Barcelona-Ikone Emmanuel Petit schwer. Der Weltmeister von 1998 prangerte die Eskapaden des Brasilianers an. "Er spielt für sich. Und nur für sich selbst", so Petit zu"Versetzen Sie sich in die Lage der Jungs in der Paris-Kabine, die den Launen ihres Mitspielers monatelang ausgesetzt sind. Er scheißt doch auf den Verein und dessen Fans. Er hat keinen Respekt", polterte Petit weiter.Der 49-Jährige zog einen Vergleich zu seiner aktiven Zeit, als er mit Zinedine Zidane und Youri Djorkaeff zusammengespielt hatte. Beide seien auch nicht für ihr Defensivverhalten bekannt gewesen. "Wir akzeptierten das, weil wir wussten, dass sie Spiele im Alleingang mit einem einzigen Geniestreich entscheiden konnten. Das ist bei Neymar überhaupt nicht der Fall."