Linzer Ärzte-Team nähte in 12 Stunden Unterarm an

OP-Marathon für ein Team von Mikrochirurgen am Linzer Kepler Klinikum. In 12 Stunden nähten sie einem 17-Jährigen den Unterarm wieder an.

In Adlwang (Bez. Steyr-Land) hatte sich am Wochenende ein 17-jähriger Bursch bei Arbeiten mit einer Kreissäge schwer verletzt (wir berichteten ).Er war Samstagvormittag mit dem rechten Unterarm in die Maschine geraten. Die Säge trennte ihm den Arm beinahe zur Gänze ab. Wir berichteten.Im Linzer Kepler Klinikum arbeitete ein Chirurgen-Team daran, dem Jugendlichen den Unterarm wieder anzunähen.Zwölf Stunden lang dauerte der Eingriff."Der Arm des 17-Jährigen ist aktuell gut durchblutet. Die nächsten Tage würden zeigen, ob sich der Heilungsverlauf so entwickelt wie sich die Ärzte das vorstellen", hieß es Sonntagmittag aus dem Kepler Klinikum.Der Bursch ist noch nicht ansprechbar. Er liegt auf der Intensivstation – "Was aber nach so einer langen Operation völlig normal ist", so das Krankenhaus gegenüber. Lebensgefahr besteht keine mehr.(cru)