Vor 4 ' "Star Trek"-Star wird Missbrauch vorgeworfen

Chris Obi Bild: Kein Anbieter/imago stock & people

Für Chris Obi ("Star Trek Discovery) klickten vergangenen Montag die Handschellen. Inzwischen ist er wieder auf freiem Fuß.

Schauspieler und Regisseur Chris Obi (51) ist vergangenen Montag wegen sexuellen Missbrauchs festgenommen worden. Der Grund: Sechs seiner ehemaligen Schauspielschülerinnen haben ihn der sexuellen Belästigung beschuldigt. Eine der Frauen davon wirft ihm sogar Vergewaltigung vor.



Er ist wieder auf freiem Fuß



Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, sollen die Taten zwischen 2012 und 2018 bei Proben von Liebesszenen in seiner Wohnung in Notting Hill stattgefunden haben. Der 51-Jährige selbst bestreitet die Vorwürfe. Inzwischen ist Obi gegen Kaution wieder auf freiem Fuß.



Obi erlangte durch seine Rolle als Klingonen-Führer T'Kuvma in der Netflix-Serie "Star Trek: Discovery" größere Bekanntheit. Zudem war er in den Serien "American Gods" und "Doctor Who" zu sehen.



(LM)