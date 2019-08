Vor 1 ' Österreicherinnen beim Wien-Major im Achtelfinale

Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig Bild: Kein Anbieter/GEPA-pictures.com

Erfolg für Österreichs Beachvolleyballerinnen beim Heim-Major auf der Donauinsel. Katharina Schützenhöfer und Lena Plesiutschnig stehen im Achtelfinale.

Die beiden Steirerinnen setzten sich am Donnerstag auf der Donauinsel in der Zwischenrunde gegen die Slowakinnen Andrea Strbova/Natalia Dubovcova mit 2:1 (-16, 16, 10) durch.



Schützenhöfer/Plesiutschnig treffen damit am Freitagvormittag auf die beiden kanadischen Weltmeisterinnen Sarah Pavan/Melissa Humana-Paredes. "Dass wir beim Heimturnier unter den besten 16 sind, ist einfach Wahnsinn. Wir hoffen, dass wir gegen die Weltmeisterinnen noch etwas drauflegen können", so Schützenhöfer.



Für Österreichs Herren-Teams gab es nur wenig zu Jubeln. Die rot-weiß-roten Aushängeschilder Clemens Doppler/Alexander Horst verloren gegen die Schweizer Paarung Heidrich/Gerson mit 1:2, stehen gegen die Deutschen Thole/Wickler bereits unter Druck.



Genauso wie Robin Seidl und Philipp Waller, die den Auftakt gegen die Niederländer Brouwer/Meeuwsen verloren. Martin Ermacora/Moritz Pristauz, die zum Auftakt den Norwegern Mol/Sörum mit 0:2 unterlagen, gewannen ihr zweites Gruppenspiel gegen die Polen Kantor/Losiak mit 2:1, stehen damit in der Zwischenrunde. (wem)